Hay quien sostiene estos días que el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace ahora 20 años, constituyó el fin de ETA. Evidentemente no lo fue. Luego hubo otros crímenes que vinieron a sumar más dolor y rabia. Lo que sí consiguió aquel macabro episodio, anunciado con 48 horas de antelación, fue unir definitivamente a todos los españoles que querían vivir en paz y en libertad, sin que el terrorismo amargase sus vidas.

De pronto, la mayoría se hizo cargo de que el inaceptable chantaje de la banda terrorista no era una lluvia lejana que no les calaba y comenzaron a tomar verdaderamente conciencia de lo que ocurría. Definitivamente, llegaban a la conclusión de que ETA no sólo era un problema de las instituciones democráticas españolas y de los fuerzas de seguridad que por aquel entonces caían como moscas, sino de todos. Demasiado tarde pero por fin, se entendió lo que significaban aquellos crímenes. Muchos se dieron de bruces con lo más infame y miserable del ser humano incapaz de detenerse ante nada y por los medios que fueran para intentar conseguir sus objetivos e imponer sus ideas.

