Ya empezamos

Ser brillante es a ser inteligente lo que ser ingenioso es a ser genial: el brillo no es ni siquiera una condición necesaria para que aparezca la inteligencia. Entre los intelectuales, los escritores, los científicos, los periodistas o los políticos hay gente ingeniosa, brillante. Gente que disfruta de la capacidad de despertar la admiración por sus respuestas rápidas, incisivas, apropiadas. Son aquellos que no tienen que plantearse una analepsis falaz, esto es, un imposible regreso al pasado con eso tan manido de "tenía que haberle contestado que?". No lo necesitan, porque en realidad dijeron justamente lo que había que decir en el momento oportuno, a veces con un toque sarcástico, a veces con matices retadores, a veces con unas gotas de chulería estéril.

No diré que la brillantez abunde en nuestra vida política, pero sí que aparece con alguna frecuencia en la apagada mecánica parlamentaria española. Pero ya lo he advertido: brillantez no es sinónimo de inteligencia.

Bueno, muchos creen que los que nos mandan son unos mediocres. No: en la vida pública la inteligencia se desborda. Trump está tan sobrado que permite que su hija Ivanka le sustituya en la mesa de negociación de la cumbre del G-20. Putin no sonríe (no sabe, no quiere). La británica May deslumbra con su atinada visión prospectiva. Rajoy repiensa que errar es humano, y que más humano aún es culpar de los errores a los demás. Puigdemont está convencido de que hablar catalán es un signo de talento y probidad. Sánchez brujulea para despistar. Iglesias anda por ahí haciendo amigos. Un mosaico tranquilizador.



