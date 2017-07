El día en que dijimos "Basta"

Recuerdo un silencio doloroso de miles de personas sumidas en el espanto y la incredulidad. Aquello no podía estar pasando, pero había pasado, y eso es lo que decían las noticias. Hoy todos nos preguntamos dónde estábamos hace 25 años, cuando sucedió el dramático secuestro y asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco. Mirando hacia atrás, recordamos la importancia capital que tuvo la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en aquel drama. Que fue uno más, no nos olvidemos, entre los casi 900 dramas individuales que nos hicieron vivir los asesinos de ETA. Pero aquellos días de julio fueron la gota que colmó el vaso para muchas conciencias dubitativas, la espoleta para una tardía pero necesaria reacción social, el detonante de mucho de lo que pasaría después.

Acabo de localizar mis fotos de aquel silencio. Son de una tarde soleada en la plaza del Obradoiro de Santiago. Veo hombres y mujeres de todas las edades, con niños de la mano, como buscando una explicación en las caras de los demás, reunidos para intentar dar con el sentido de lo que estaba pasando. En los días anteriores, la radio fue un protagonista más de nuestro viaje de vacaciones por el noroeste. El secuestro en León, la dramática incertidumbre en Lugo, el execrable crimen en Santiago. Montábamos la tienda en un camping en las afueras de Santiago cuando dieron la noticia. Había aparecido un cuerpo en un descampado. Podría ser él. Mientras la radio seguía hablando, yo sufrí un extraño mareo que me obligó a echarme en el césped mientras mis amigos terminaban la labor. Más tarde, en el bar del recinto y con las noticias en la tele, la joven que nos sirvió algo de comer creyó que mi mal aspecto era resultado del impacto emocional por el crimen. Muchos estómagos se revolvieron esa tarde de julio en España y en el mundo. Muchas conciencias hicieron clic. Hasta para los más deleznables asesinos, aquello había sido demasiado.

Había nacido el ´Basta ya´. Como en Santiago, en Madrid o en Salamanca, centenares de miles de españoles se echaron a la calle en todas las capitales para condenar el terrorismo. Y lo que es más importante; miles de vascos lo hicieron en su propia tierra, hartos de medias tintas, de medias verdades, de silencios cómplices. Asqueados hasta la náusea de tantos años viviendo en el fango, en la desconfianza, en el miedo. El escritor Fernando Aramburu supo dos décadas después describir con fidelidad en su novela "Tierra" ese infecto clima que estaba asfixiando al País Vasco. Y a Miguel Ángel Blanco le tocó ser la víctima inocente que removiera todo. Quizá no era el político más notable, ni el joven más talentoso, pero tiempo antes había dado el paso que sí lo aproximaba a la condición de héroe: comprometerse en la tierra donde le alumbraron sus padres, orensanos de origen, con un partido que ya era diana de los etarras. Y su secuestro y asesinato retransmitido en directo lo convertirían en símbolo de la reacción popular contra el terrorismo.

