Liberemos Cataluña

Asco es un sentimiento celestial si lo comparo con lo que me produce el golpe de estado que está orquestando en Cataluña una banda de forajidos ante la pasividad del Gobierno español y, lo que es peor, ante la pasividad de todos nosotros, los españoles que tenemos la suerte de no estar sometidos al yugo del nazismo y del terrorismo, ya sea el del impune tiro en la nuca (democracia en vasco) o el ideológico (democracia en catalán). Y no sé qué es peor€

Si descontamos a Federico Jiménez Losantos y cuatro gatos más, España pasa olímpicamente de su tragedia€ En Vigo, en Cáceres, en Albacete, en Granada, en Tenerife, todo el mundo vive ajeno a la destrucción de nuestro país€ Los políticos, ya ven, sólo saben o estar callados o pedir diálogo, ¿diálogo?, ¿con quién?, ¿con las paredes?...

