Historias pasadas, historias de siempre

Después de una temporada fuera de órbita vuelvo y noto que sigue todo más o menos como antes. Retiraron de la Plaza Mayor el medallón del invicto y en su lugar se ve ahora un vacío impecable que delata la falta de algo que allí hubo. Poco se ha conseguido, no más que verse libres de una obsesión necesitada de una terapia que nadie aplica porque, con Franco o sin Franco en la Plaza, la historia no se altera.

Noto también a la caterva catalana más levantisca que nunca y mientras no le paren los pies seguirá creciéndose. Puigdemont alardea de tener al Estado temblando de miedo, pobre necio desquiciado que, envalentonado por sus éxitos, se ha sacado de la manga una ley suprema que deroga el Estado en Cataluña, es decir, que en Cataluña (conforme a esta ley) España ya ni pincha ni corta. Entonces ¿para qué el referéndum? Que la aplique de una vez y asunto resuelto. Mientras tanto, avanza arropado por esa cohorte no menos necia y desquiciada de arribistas, trepas, gorrones y aspirantes a lo que caíga.

A todo esto el PSOE se "sanchea", y quién más, quién menos, se llame como se llame, haya sido lo que haya sido o lo siga siendo, pierde el pundonor y lo que hay que tener por no perder lo demás. Pena de partido, no por lo que fue (historia pasada de escasos fundamentos para la vanagloria, por ejemplo, el único que en 1936 habló amenazante —por boca de Largo Caballero— de ir a la guerra civil, además, contra Franco no existió y cuando éste murió salieron de los entresijos del franquismo más sórdido y profundo miles de socialistas de toda la vida buscando acomodo...

