Requiem catalán

A una edad como la mía uno solo tiene ya vicios honestos y confesables, en mi caso los toros y la música clásica y por ello los alterno cuanto puedo. De esta guisa disfrutaba el viernes pasado del último concierto de la temporada en el Auditorio Nacional de Música con una obra única, el "Réquiem" de Verdi, plena de musicalidad e impresionante polifonía y aunque religiosa, habla de tú a tú a la muerte. Porque el descanso del "Réquiem" no es otro que el eterno, o sea el último.

Muy bien y qué. Pues que hay situaciones como la del llamado proceso catalán que suenen a Réquiem, esto es a muerte, porque este y no otro va a ser el final del llamado derecho a decidir cuándo es lo cierto que, para los rupturistas, no hay nada que decidir pues todo lo tienen decidido de antemano y, por ello, su invocado derecho hace agua por todas partes y todos los ángulos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más