Con la mirada en Venezuela

A la CUP no le gusta la Catedral de Barcelona porque no le agrada la Iglesia y porque tampoco respeta la propiedad privada. No hay ningún discurso más populista que el que apunta a convertir el templo ni más ni menos que en economato y escuela de música. De un plumazo, con estas propuestas peregrinas, satisface los intereses de su público más entusiasta y fácil, que es el de la flauta y el sombrero a los pies.

Hugo Chávez: "No hay tierra privada, yo así lo digo. Puede haber ocupantes y productores produciendo la tierra, pero si no la producen bien, pierden el derecho a explotarla".

La CUP apuesta porque sólo reciban subvenciones públicas aquellos medios de comunicación privados que se comprometan con la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre. Aunque parezca de otra época, así lo recoge una moción presentada por estos anticapitalistas, debatida en el pleno del Parlament.

Hugo Chávez tomó el control de los medios de comunicación nada más llegar al poder. Enseguida el Gobierno se convirtió en accionista mayoritario de Globovisión, canal de televisión privado muy crítico con el régimen, y acabó con aquellos que cuestionaban al presidente venezolano desde emisoras de radio, televisiones o periódicos.

La CUP hace también campaña contra los ricos. Para ellos, y así lo han dicho, las segundas residencias podrían ser ´okupables´ dependiendo de cada caso —si son de ellos, no—. A raíz de esta afirmación, se airearon los patrimonios de miembros destacados de la CUP y se destaparon sorpresas, como que Joan Garriga tiene sus 70.000 euros en el banco, o la ´pobre´ Pilar Castillejo, sus 100.000. La riqueza que ansían siempre está en manos de otros.

Hugo Chávez: "Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos".

El que fuera durante 14 años presidente de Venezuela, maestro de la CUP, murió con una fortuna imposible de cuantificar. Un exdiputado de la oposición aseguró que la familia Chávez posee 17 fincas valoradas cada una de ellas entre 400 y 700.000 dólares, 10 vehículos Hummer y 530 millones de dólares en cuentas de Europa. Un organismo privado estadounidense elevó esa cifra a cerca de 2.000 millones de dólares procedentes de comisiones petroleras.

