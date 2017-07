Erasmus profesional

El Erasmus, esa maravillosa oportunidad que han tenido muchos estudiantes para conocer otro país, otra cultura, para ver si son capaces de desenvolverse fuera de su entorno, para hacer nuevos amigos y, por qué no decirlo, para poder quitarse de en medio algunas asignaturas que en su universidad de origen tenían bastante atravesadas.

El estudiante de Erasmus, durante esos meses que está fuera de su país habitual de estudios, se convierte en un ente que aparece, pulula, pero al que su profesorado eventual no hace excesivo caso. A fin de cuentas el título de estudios que va a obtener terminados los mismos, no está respaldado por la universidad que lo acoge durante seis meses o un año.

En este entorno, el Erasmus se siente más libre para salir más, para dormir menos, para elegir las clases, para reunirse con amigos. Porque allí de donde viene no saben dónde está o qué hace, y ya se sabe, ojos que no ven, corazón que no siente.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más