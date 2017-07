Nada se le ponía por delante al "600". Al legendario "600". La carretera nacional era suya, en llano o subiendo: he conocido la subida de "Pajares" en un "600" con seis personas dentro y su equipaje en la baca camino del Cantábrico. En aquel mito de los automóviles se ha llevado a novias al altar, parturientas al sanatorio y viajeros al fin del mundo, así que el tiempo le convirtió en uno más de la familia en un tiempo en el que un coche no estaba al alcance de cualquiera. Uno de los que más saben de este vehículo es Miguel Ovejero y cree que los primeros "600" vendidos en Salamanca salieron de "Moneo" o el "Palacio del Automóvil". Seguramente de "Moneo", me asegura tras rebuscar en la memoria. Miguel es un devoto de este coche hasta el punto de organizar en 2005 una concentración de ellos en la Plaza Mayor en aquel año de la "Plaza Mayor de Europa": la idea era reunir a seiscientos "600" pero se rozó los quinientos. Este año, en el del 60 aniversario de su salida a la calle, quizá se consiga en Barcelona. O puede que se supere.

El "600" era mucho coche. Lo es hoy, cuando nos encontramos a uno por la carretera y lo miramos entra la admiración y la nostalgia. El domingo, regresando de Oporto, me pareció un abuso adelantar a uno a la altura de Galindo y Perahuy. Cuando se convoca una concentración de ellos o participan varios en un encuentro, la mirada se hace simpatía. Siento algo de envidia cuando veo a los Rufino Gómez, Pedro Algara, Jesús Núñez, José Tercero, Manuel Rodríguez, José Luis Castaño, Ángel Ramos o José Gómez conducir uno.

