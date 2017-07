Movilización contra los golpistas

Proponía ayer Jaime Mayor Oreja, con la contundencia verbal, a veces brutalidad, que caracteriza al exministro del Interior, que los españoles nos manifestemos contra el proceso separatista catalán con el mismo ímpetu con que en su día nos manifestamos contra ETA. Suena duro, pero, dejando a un lado la odiosa comparación, tiene razón el donostiarra: no podemos seguir consintiendo que sean los golpistas de Juntos por el Sí los únicos que muevan a su antojo las fichas, o más bien los tanques en forma de urna, en el tablero de su ´prucés´, mientras quienes estamos del lado de la razón y de la ley nos dedicamos a sufrirles en silencio, como a las hemorroides.

Ese fatigoso trabajo de no hacer nada frente al proceso secesionista lo ha asumido desde hace seis años Mariano Rajoy y podemos dejarlo con total tranquilidad en sus manos, porque lo borda.

El resto de ciudadanos no podemos quedarnos quietos, porque hay que demostrarle al perturbado Puigdemont y a sus secuaces que nos importa España, y por tanto Cataluña, y que no estamos dispuestos a seguir aguantando impertérritos su demencial ataque a la unidad de la nación.

Algo hay que hacer, y así lo ha entendido Alfonso Fernández Mañueco, que va a lanzar al PP de Castilla y León en una campaña de mociones contra la consulta catalana en ayuntamientos, diputaciones y parlamento autonómico. No se trata de que los golpistas escuchen la voz de las instituciones castellanas y leonesas (es tal el ruido y la tensión en Cataluña que solo escuchan las alucinaciones de sus mentes calenturientas), sino de mostrar el interés y la preocupación de los representantes de esta tierra por la amenaza separatista. Incluso puede que el mismo Rajoy tome nota y se decida a mover un dedo, en lugar de limitarse, como hizo ayer, a asegurar que "los delirios autoritarios nunca vencerán". Porque pueden vencer, y ahí tenemos el caso de Venezuela.

Fernández Mañueco señaló en el mismo acto una realidad preocupante: en el bando de los constitucionalistas, uno de sus pilares, el PSOE, está jugando con fuego en un tema capital para el futuro de la nación, y se está dedicando a los malabarismos con la nación y las nacionalidades, con ocurrrencias como ese concepto de plurinacionalidad que Pedro Sánchez ha vendido en el mercado como si lo entendiera, que va a ser que no.

