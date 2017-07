Las bestias negras de Montoro

El todavía ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha encontrado la razón de sus últimos males, el pobre. Son sus bestias negras. Esta es la lista, no por orden de importancia: el ex ministro Soria, con el que tuvo grandes broncas durante el periodo en el que compartieron sillón en las reuniones del Consejo; José Manuel García Margallo, que fue titular de la cartera de Exteriores y con el que también se las tuvo tiesas; el que fuera su jefe durante la primera legislatura de Aznar, es decir, el entonces todopoderoso Rodrigo Rato y, por último, también figura una empresa, la eléctrica Iberdrola. Esos son sus cuatro jinetes del apocalipsis por distintos motivos. A este cuarteto habría que añadir un quinto, su colega de Economía, Luis de Guindos, con el que nunca ha tenido sintonía, por decirlo suavemente, o con el que anda a tortas, por lo menos desde 2011. Si se repasa la relación, se constata que la mayoría proceden de su mismo bando. Según reza un dicho muy popular entre la clase política, "hay adversarios, enemigos y compañeros de partido".

Recuerdo que hace ya bastante tiempo, alguien, que había formado parte del Gobierno español, me confesó que los únicos meses en los que disfrutó fueron los primeros. "Te sientes como en una nube, todo es buen rollito con los otros colegas, salvo que tengas cuentas pendientes de atrás con alguno de ellos, hay armonía y reina el compañerismo.

