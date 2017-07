Políticamente correctos

Hace muchos años, una de las mujeres a las que más quiero y admiro en el planeta, Nativel Preciado, que opina como nadie, con un sentido común y una sensatez dignas de alabanza me dijo "estoy harta de opinar". Yo creo que no lo decía del todo en serio porque, entonces, aún no habíamos llegado a un momento como el actual, donde opinar se ha vuelto una tortura, no por lo que se tenga que decir, sino porque cada vez se pueden decir menos cosas. Mi casi hermana Carmen Posadas ,que el otro día recibió el premiazo Romero Murube en el ABC de Sevilla -no le va a quedar espacio en casa como coloque todos los premios-. Lo hizo con un discurso sobre la corrección política en el ámbito femenino que está llegando a ser un completo dislate. Ya saben que por ahí andan unas mujeres de no sé qué universidad, empeñadas en cambiarle los nombres a los meses y ponerle "enera" a enero o "febrera" a febrero...; como Carmen apuntaba muy bien, el hecho de que cada vez se hagan más tonterías en los asuntos de mujeres desvía la atención de los asuntos importantes hacia esas imbecilidades y resta tiempo y energía que dedicarle a lo que de verdad la merece. Bien, pues esto que sucede en el ámbito de lo femenino, ocurre en casi todo. No se puede hablar de casi nada sin sentirse culpable o sin pensar que alguien podrá lapidarnos.

