Los "jaguar" de Fuentes

Quiero empezar hoy pidiendo perdón a los lectores porque por causas ajenas a mi voluntad ya no es posible visualizar el vídeo que les recomendé el pasado domingo. Se trataba de uno de los documentos audiovisuales que mejor definen los principios "marxistas" —me refiero a Groucho Marx, no a Carlos— del líder regional de Ciudadanos, Luis Fuentes.

En el documento, eliminado el domingo bien tempranito —imagino que por el protagonista— se podía ver y escuchar a Luis Fuentes durante la presentación en Salamanca del grupo CAPI (Confederación de Agrupaciones Políticas Independiente). El gran ideólogo del partido de Rivera defendía con ahínco la necesaria existencia de UPS, su antiguo partido, porque no soportaba que las necesidades de los salmantinos se defendieran desde Madrid o Valladolid. Paradojas de la vida, él ahora haciendo política en Valladolid, aunque lo cierto es que de las necesidades de los salmantinos no se ocupa porque renegó a presentarse por Salamanca, o sea que en todo caso de defender algo, que lo dudo, se ocupará de defender a los vallisoletanos que le votaron.

Como podrán comprobar, Luis Fuentes es el más firme defensor de la máxima de Groucho: "Estos son mis principios. Si no le gustan€ tengo otros". Es la única coherencia que pueden encontrar a lo largo de su larga trayectoria.

Razones para cambiar los principios tuvo y son muy poderosas: se llaman más de 93.000 euros al año. Por ese dinero hasta casi, casi está justificado que traicionara a sus antiguos compañeros de CAPI, todos partidos locales, incluso que dinamitara la UPS para echarse en brazos de Rivera. Por un sueldo así, muchos lo harían.

