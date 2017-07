El reto del FÀCYL

Estaba oscuro y no me fijé mucho, así que no podría precisar su edad. Tendría entre 20 y 25 años y andaba algo despistado por la plaza de Anaya, a la altura de la Facultad de Traducción y Documentación. "Perdón, ¿el patio de Escuelas?", nos preguntó. Cuando se marchaba agradecido en dirección a la Clerecía —"por ahí, izquierda y luego izquierda otra vez"— me quedé un momento pensando en lo extraño que me había resultado esta vez dar la indicación. Lo que me llamó la atención de este chico despistado en Anaya no es que no conociera Salamanca, sino que es seguro que no buscaba el Patio de Escuelas para admirar la fachada de la Universidad porque eran las doce de la noche y lo único que se podía vislumbrar a esa hora, con las luces que cegaban desde un escenario todas las maravillas del lugar. era el concierto de FÀCYL que justo acababa de empezar.

El curso que ha concluido con el mes de junio ha dejado en Salamanca dos citas culturales que intentan consolidarse en el calendario con un objetivo bastante similar: ejercer de foco de propuestas de cultura vanguardista. Salamanca ha entrado en el siglo XXI orgullosa de su historia y su patrimonio, de su Universidad y de sus palacios y conventos, de su folclore y también de Nebrija, Churriguera y Unamuno. Pero también es una ciudad joven, abierta al arte tecnológico y a las nuevas propuestas escénicas y musicales. Ese es el mensaje.

Pero la acertada doble apuesta de nuestras instituciones, sin embargo, camina con paso irregular. Mientras en el Festival de Luz y Vanguardias el Ayuntamiento e Iberdrola han sabido aunar en apenas dos años los intereses público y privado para articular un certamen original y atractivo que ya está dando que hablar, el Festival de las Artes de Castilla y León sigue intentando encontrar su sitio en el calendario nacional. Nacido en 2005 al amparo del 250 aniversario de la construcción de la Plaza Mayor, el FÀCYL arrolló entonces la vida de Salamanca durante nada menos que un mes con un atractivo y rompedor programa que centraba sus puntos fuertes en los recintos escénicos, con teatro internacional de vanguardia, y en las calles, invadidas de vistosos espectáculos que invitaban al público a sumarse como un actor más. En los trece años transcurridos, el Festival resistió unos años con el espíritu inicial bajo las direcciones de Guy Martini y Calixto Bieito hasta que el vendaval de la crisis se llevó por delante el atractivo de un programa demasiado dependiente del presupuesto público. Desde que se despidió aquella revoltosa rana que simbolizaba el certamen en los primeros años, la Junta ha hecho lo que ha podido con un Festival que languidecía en recursos, duración y, sobre todo en personalidad.

La llegada a la cabina de mando de Carlos Jean ha supuesto un nuevo volantazo para un Festival que sigue buscando su sitio. El teatro israelí subtitulado y los artilugios de fantasía por las calles de hace una década han dejado paso, con una presencia testimonial de teatro y literatura, a la música más actual como faro que busca atraer el interés de los salmantinos y especialmente la visita de foráneos. Sigue habiendo quien acusa al FÀCYL de ofrecer espectáculos elitistas para minorías, pero conviene recordar que para conciertos familiares de masas ya están las Ferias de septiembre. En lo que dure como tal, y ojalá sea mucho, el Festival hará bien en volver a consolidar esa personalidad perdida y de la que hacen gala, por mirar cerca, citas como el Festival de Teatro de Calle de Ciudad Rodrigo o el de Títeres de Segovia, y seguir abriéndonos la mente a nuevas formas de expresión, que es una saludable forma de disfrutar de la cultura.



