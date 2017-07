No se trata hoy de hacer un análisis de este sacramento de la iniciación cristiana, de cómo se vive por parte de los que van a ser confirmados, antes y después de la Confirmación. Nada más lejos de mi intención, aunque tendríamos tema para rato. En fin, el asunto daría para reflexionar largo y tendido teniendo claro que es necesario un serio conocimiento de la cuestión. Estoy seguro, sin embargo, que cada quien opina de la feria según le va en ella. Lo que no logro entender, y ahí sí quiero centrar hoy la opinión, es cómo muchos profesionales de la comunicación son capaces de transmitir una noticia de manera tan distinta de la realidad. Se supone que son hechos objetivos, datos concretos y sin embargo, en este caso, del hecho al hecho al dicho va un buen trecho, por no decir que cualquier parecido de la realidad de la noticia es pura coincidencia. Quizá antes de hablar y de opinar hemos de confirmar el dato, el hecho, la circunstancia, lo sucedido? no quiero pensar que se manipula la información con el único objetivo de vender más. Mucho menos quiero pensar que se manipule con intención de dañar a terceros. Si así fuese es hora de hacer un alto en este proceso de comunicación y analizar si esa actitud es ética y profesional. Seguir así nos lleva a una situación en la que nada es verdad ni mentira, sino que todo depende de las intenciones e intereses de quien transmite la noticia o, lo que es peor, de quien se ve obligado a trasmitir lo que le mandan quienes manejan los hilos.

