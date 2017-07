El arroz de julio

Junio es el mes de los Juanes, Pedros y Pablos, y Julio lo es de las Isabeles, Cristóbal, Cármenes, Santiagos, Anas y Martas. El mes de San Fermín. No me emociona tanto la fiesta de la Independencia en Estados Unidos, como la de la Toma de la Bastilla, en Francia. Tuvo que ser una muy gorda aquella movida: nada que ver con nuestro 18 de julio, en el que volveremos a evocar el dichoso Alzamiento y a recordar la Guerra Civil, su Archivo de Salamanca, su Memoria Histórica y sus cunetas, montes y tapiales con asesinados clandestinamente enterrados. Quizá por ello celebro el cumpleaños el día de mi santo, que es Santiago, el peregrino, que no el matamoros de nuestro Colegio Fonseca o Sancti Spíritus. Ese día de Santiago, un rayo de sol, a las ocho de la tarde, un rayo de sol entra en la iglesia de Fuenterroble de Salvatierra para iluminar al Cristo. Esto es magia y no la de los fuegos artificiales del Día de la Independencia, como lo es buscar a la Virgen en las aguas del Tormes en Alba de Tormes, el día de la Virgen del Carmen, y también lo era la capacidad de Ramón Gómez de la Serna –nacido un 3 de julio de 1888—para hacer sus greguerías, como aquella de este tiempo que decía: "el granizo arroja su arroz festejando la boda del estío".

Julio es mes de arroces, porque es un mes de fiestas y nada corona mejor una fiesta que un arroz, por eso es plato de domingo y llegó a estar en el menú de las bodas. En los programas de fiestas aparecen como "paellas" o "paelladas", pero no lo son, son arroces populares en los que puedes encontrarte una gamba o un calamar con un muslo de pollo o una chicha, no lo sé porque los arroces de nuestras fiestas son con frecuencia un enigma, pero se comen con devoción. Devoción, sí, porque estamos hablando de celebraciones con su razón religiosa, en las que no falta la procesión. La devoción a la imagen se corresponde con la que se siente hacia la peña y el arroz.

