Ciudadanos en Castilla y León es como "el tonto, el feo y el malo". El título le viene que ni pintado. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Bueno, es el tonto. El tonto útil de Luis Fuentes, su jefe inmediato y en quien puede confiar para seguir en la poltrona política.

No sé si intenta ser una mala copia de Ganemos (la marca blanca de Podemos), del PSOE, o el aprendiz de brujo de su amo Luis Fuentes. Todo depende de por dónde sople el viento. Eso sí, ideas propias cero. Ni las tiene ni se advierten en el horizonte. En los dos años que han transcurrido desde las elecciones municipales que le dieron la oportunidad dorada de sentarse en el Ayuntamiento de Salamanca y cobrar más de 52.000 euros al año —no están nada mal para alguien que no tenía profesión conocida—, se puede decir que no ha tenido ni una mala palabra ni una buena acción.

Como ha dicho esta semana el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, se dedica al "copia-pega", es decir utilizar propuestas que han realizado con antelación los socialistas o el que sea, para hacerlas suyas.

El miércoles estuvo de palmero en las Cortes aplaudiendo la lectura impenitente de Luis Fuentes ante Herrera. Seguro que aprendió algo: no dejar nada a la improvisación, si en el papel pone peras se habla de peras, aunque el interlocutor te hable de manzanas. Fuentes jamás se sale del guión que lleva escrito. Si un día Herrera le insultase, estoy convencida de que ni siquiera se defendería si no lo lleva escrito en los folios.

El concejal Bueno volvió de Valladolid con las palmas de las manos rojas de tanto aplaudir y ahora anda buscando que le aplaudan a él para lo que promueve una comisión de investigación —copia del manual de estilo—, pero parece ser que no encuentra socios. Anda enredando a ver si Ganemos le presta los votos y hacer un caso de corrupción sobre el asunto de las guarderías "Mis Pollitos". Da igual que no haya adjudicación municipal a tal empresa y que susodicha sociedad ni siquiera se haya presentado a concurso público alguno, ¿dónde está el caso señor Bueno? Da igual si en el papel del argumentario pone que hay que hacer causa general de corrupción, se hace. Tal vez debería responder él sobre a qué dedica el tiempo por el que le pagamos los salmantinos, porque malgastarlo, esotro tipo de estafa a los ciudadanos.

Si fuera por sumisión y mansedumbre, Alejandro Bueno ya se habría ganado el primer puesto de la candidatura de Ciudadanos en las municipales de 2019. Palabra de Luis Fuentes. Aunque hay muchas probabilidades de que para entonces el procurador por Valladolid ya haya dinamitado el partido de Albert Rivera y se haya mudado a otra formación política más rentable. La mochila con la que carga Fuentes, como diría el presidente Herrera, es demasiado pesada.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más