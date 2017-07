San Cristóbal

Todo se volvió del revés cuando finalizaba el verano de 1900, al inscribirse en el registro correspondiente el primer automóvil, el del funcionario de Fomento José Luis Gordillo, al que siguieron otros, los de Carlos Luna, Antonio Alonso, Gregorio Mirat, Enrique Maldonado, Bernardo Olivera, Miguel Santos€Unos más conocidos –Santiago Madrigal, Manuel Mirat, Rodríguez Galván, Rafael González Cobos, Francisco Núñez Izquierdo, Matías Blanco Cobaleda, Enrique Esperabé€--y otros no tanto. Como si fuesen una plaga, los coches fueron siendo cada vez más numerosos, aunque los espacios para que circulasen no lo eran tanto. Campaban a sus anchas o por donde les permitía el ancho y el firme, más preparado para carros y carretas que para esas modernidades de cuatro ruedas, y eso que las alineaciones de calles, realizadas durante el siglo anterior, fueron como una premonición de lo que venía. Al tiempo que crecía el número de coches se habilitaban carreteras y calles, y desde entonces no hemos parado, aunque ahora, con la peatonalización, quizás vivamos una involución. Ocuparon la superficie, incluida la de la sagrada Plaza Mayor, y hasta el subsuelo; y se convirtieron en transporte público. La necesidad de poner a los coches en su sitio antes de que sus conductores se hicieran daño o se lo hiciesen a los peatones, obligó a poner semáforos en 1967. Y lo digo con toda la intención porque el entonces jefe de Tráfico, José Antonio Baselga, informó a este diario de que aquel año se habían producido 513 siniestros con 39 muertos y 558 heridos. El asunto se estaba poniendo peligroso. Un año antes, se había intentado horadar la Plaza Mayor para construir un aparcamiento subterráneo, idea de la conocida "Peña del Toscano" en la que estaba Jaime San Román, Claudio González, Enrique Moro o Luis Prieto, entre otros; y no se trataba de una ocurrencia, sino de un proyecto firmado por Antonio García Lozano y Joaquín González Puelles, luego llevado a Santa Eulalia. En aquella Plaza aparcaban coches y autobuses, y naturalmente circulaban por ella. Fíjese a lo que hemos llegado.

