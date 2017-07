La importancia de los idiomas

Hace un par de meses me sorprendía el siguiente titular de un diario económico: "Renfe pierde la marca AVE en la UE por no reclamar en inglés". No haré aquí un alegato a favor del inglés como "lingua franca" que, guste o no, domina el panorama internacional tanto en la política como en el mundo de los negocios, de la comunicación, internet y la alta tecnología. Ahora bien, no olvidemos que los españoles hablamos una lengua que es igualmente mayoritaria y que debería tener más proyección tanto en el concierto internacional como en la Unión Europea, sobre todo ahora que se fuga el Reino Unido, y el inglés, a pesar de la presencia siempre bien vista de la verde Irlanda, perderá peso específico como lengua de comunicación oficial en el club de los 27 países restantes.

En el ejemplo mencionado, parece ser que un ciudadano alemán tenía registrada una marca de bicicletas AVE. La oficina de la Unión Europea que gestiona la propiedad intelectual y las marcas –con sede en Alicante— le dio en principio la razón al alemán, e instó a Renfe a que presentara alegaciones en inglés. La empresa española lo hizo en español y el Tribunal General de la UE desestimó el recurso por no ceñirse a la normativa. Cuando se quiso rectificar y alegar en inglés ya era tarde porque se habían pasado los plazos. En consecuencia, Renfe puede usar AVE para referirse al servicio de transporte de viajeros, pero no como marca figurativa para sus trenes en la Unión Europea.

