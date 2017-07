Crónica de los madriles

Casi todos los días paso por la Plaza Mayor de Madrid, uno de los conjuntos arquitectónicos más solventes de la capital. Lugar vivo y de encuentro, sala de estar de madrileños y foráneos, sin embargo, el Ayuntamiento está empecinado, desde tiempo atrás, en convertir esta plaza en un zoco. Venga o no venga a cuento, en la Plaza Mayor se montan continuamente chiringuitos (stands los llaman ahora) para vender las más variadas cosas. El ruido de los festejos tiene, también allí, su permanente asiento.

Sobre los arcos de la plaza viven vecinos acosados por los ruidos y fanfarrias que, organizados o no por el Ayuntamiento, son tolerados cuando no aplaudidos por las autoridades municipales, que son las primeras en transgredir la ordenanza que sobre ruidos ellas mismas aprobaron.

La apropiación de la vía pública por los intereses privados es la norma en esta ciudad de nuestros dolores. "Una ciudad que era mía y que no sé cuándo la perdí", por usar las palabras de Juan García Hortelano. La ocupación en beneficio privado de plazas como ésta, quizá la más hermosa, forman parte de un panorama que puede describirse en palabras muy suaves como incuria municipal.

Una incuria interesada, porque desde que la ley antitabaco impidió fumar dentro de los bares han florecido por doquier —y no sólo en la Plaza Mayor— terrazas que ocupan el espacio público destinado a los peatones haciendo cada vez más difícil el tránsito a pie. Eso sí, a cambio de crecidos ingresos en las arcas municipales (lo cual encarece las cervezas que se beben allí).

