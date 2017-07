Contra el calor, agua... y ajo

Debió hacer tanto calor en el Hospital de Salamanca que hasta la pintura de los cuadros se derretía. Menos mal que los valiosos están a buen recaudo en un despacho de Valladolid.

Una vez salvadas las obras pictóricas queda el detallito de los pacientes y los trabajadores, pero a veces parece que sea muy secundario.

En previsión de que vuelva una nueva ola de calor se desaconseja a la población salmantina caer enferma, que lo hagan bajo su responsabilidad, y se advierte de que acudir al hospital puede ser contraproducente para la salud. Un profesional del Virgen de la Vega nos enviaba hace unos días una foto de los termómetros del edificio por encima de los 35 grados. ¿Se imaginan lo que significa esa temperatura en un edificio lleno de enfermos? No creo que exista paracetamol capaz de bajar la fiebre a un paciente cuando en la habitación hace casi tanto calor como en el interior de su cuerpo.

El problema de la climatización del Hospital de Salamanca es bastante fácil de resumir: o no hay, o es una birria que no da para más.

Digamos que funciona bien en las áreas más delicadas como las UVI, quirófanos y la zona de rehabilitación. También en la zona de dirección, cierto, pero lo que se refiere a habitaciones, pasillos, salas de espera... A sudar se ha dicho.

No hay atajos. Encender un ventilador dentro de un hospital está prohibidísimo. Sería un festival de la infección: remover y esparcir por el aire todas las bacterias que colonizan los centros sanitarios. Y eso que el Hospital de Salamanca, pese a todos los defectos posibles de la infraestructura, tiene una tasa de infección y unas cifras de microorganismos multirresistentes considerablemente bajas. Afortunadamente, el departamento de Medicina Preventiva ejerce un sobresaliente control porque desde la OMS vienen alertando desde hace tiempo sobre la pandemia que puede llegar desde los propios hospitales.

