Ganó la democracia

Aquel 15-J me levanté lleno de nervios: ¡era la primera vez en mi vida que iba a votar! Lo que tantas veces soñé, lo que me parecía un imposible sin saber por qué, los largos años de la dictadura franquista y de violación flagrante de derechos y libertades, aquella triste historia de España, la más triste, como escribía Gil de Biedma "porque termina mal", y así nos lo creíamos, y de pronto, sin sangre, sin violencia, pactando, consensuando, la democracia volvía a España. Aquel día fue una fiesta, se veía en las calles pero sobre todo en los rostros radiantes de los ciudadanos, que estrenaban tal condición tras décadas de soportar el yugo de súbditos. No sabíamos qué iba a pasar, pero queríamos creer que sería mucho mejor que lo que habíamos sufrido, unos más que otros, pero la inmensa mayoría no miraba atrás y su vista la tenía puesta en el futuro, porque con la democracia, al estilo europeo, las cosas serían mucho mejores. Y no nos equivocamos porque así ha sido.

¿Cómo olvidar aquella primera campaña electoral? La Plaza de Toros a tope para oír a Felipe y Carrillo, el Pabellón al completo para escuchar al viejo Gil Robles, el mejor orador político que he conocido. La ciudad ocupada por carteles de todos los partidos, de la extrema izquierda a la extrema derecha, sí, los malditos partidos estigmatizados en el franquismo como fuente de todos nuestros males, allí estaban, cuando aún no se habían corrompido, cuando esa odiosa palabra estaba fuera de nuestra imaginación porque ni los demócratas ni los partidos podían venderse por el sucio dinero que ha empantanado años más tarde nuestro sistema.

