Vuelta la burra al trigo

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero Pedro Sánchez está dispuesto a superar con creces este dicho. Su reunión de cara a la galería con Pablo Iglesias lo pone de manifiesto. El ´podemita´ le dejó tirado en la famosa investidura fallida, se encargó de diseñarle un Gobierno a Sánchez sin comunicárselo previamente y despellejó a los socialistas por su abstención ante Rajoy. Aún así, el líder del PSOE parece que necesita más motivos para darle definitivamente la espalda.

El creador del ´neocomunismo sanchista´ está empecinado en aliarse con Podemos para hacer frente a la derecha. No critico su ambición de llegar a La Moncloa que, al fin y al cabo, es la meta que tiene todo candidato a la Presidencia del Gobierno. Lo que hay que denunciar es el cómo lo hará. Y ese cómo pasa irremediablemente por una serie de grupos radicales y antiespañoles que llevan años usando las instituciones del Estado para lograr su destrucción. Estoy hablando de ERC, la corrupta Convergencia o los proetarras de Bildu. Guste o no a Sánchez, esa es la única ecuación posible. El mismo Sánchez que hace poco decoraba alguno de sus mítines con una gran bandera española. Valiente cínico.

Algunas voces apuntan a que este acercamiento a Podemos tiene que ver con una estrategia de futuro que pasa por una convocatoria anticipada de elecciones. Este camino se antoja muy arriesgado. A día de hoy resulta muy complicado que el PP pierda apoyos con respecto a lo comicios de hace un año y que PSOE y Podemos ganen terreno. El escenario podría ser catastrófico para la izquierda. Sánchez no se puede arriesgar a día de hoy a ese cara o cruz, pero tampoco va impulsar otra moción de censura cuyo resultado no es otro que el fortalecimiento de Rajoy. ¿Cuál va a ser su táctica?

