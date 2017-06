La falta de sensibilidad

En Barcelona ahora se están dando cuenta de que el turismo "al peso" se les ha ido de las manos. Lo que fue un buen negocio y un espectacular florecimiento de la ciudad a raíz de las Olimpiadas de 1992, se ha convertido en una pesadilla, y Barcelona es hoy un parque temático y un parque temático trasnochado y oxidado. De la burguesía exquisita, la "gauche divine" y una estela que quiere dibujar la melena de Teresa Gimpera, no queda en la Ciudad Condal más que un olor a sudor y las chancletas sin rumbo. Chancletas sin fronteras€

Y como el hombre es el único animal que tropieza dos, tres, mil veces en la misma piedra, pues no aprendemos. Copiamos lo peor y nos encanta tirarnos al mismo pozo, creyendo que si los de Barcelona se tiran a un pozo, no será malo€ Pues sí, lo era y lo es, tanto que Barcelona ya no existe, es un recuerdo, una idea. Una ciudad que ya nunca volverá. Parafraseando el título de un libro de Federico Jiménez Losantos, "Barcelona, la ciudad que fue"€

