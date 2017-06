Hacienda somos casi todos

Una de las cosas que más rabia nos da a los españoles es tener que hacer las cuentas cada año con la Agencia Tributaria. Nos cuesta Dios y ayuda tener que rascarnos el bolsillo para contribuir a mejorar el país, quizás porque ese dinero que tenemos que desembolsar no tiene un reflejo nítido en la sociedad, o simplemente no queremos verlo porque la sanidad funciona bastante bien y nuestros niños tienen una educación acorde a un país desarrollado. Siempre que no echemos la mirada a Cataluña, claro.

Sin embargo, el grado de idiotez humana elevado a la máxima potencia es el de muchos españoles que se rasgan las vestiduras por tener que pagar esos impuestos y sin embargo hacen una encarnizada defensa de los futbolistas famosos que se pasan la ley por el arco del triunfo dejando sin abonar cantidades ingentes de dinero.

Los dos mejores jugadores del mundo han sido cazados por la Agencia Tributaria. Uno ya es todo un delincuente, el señor Messi, y el otro va camino de ello, CR7. En este país, en lugar de felicitarnos porque los funcionarios hacen su trabajo de investigación de manera exhaustiva para recuperar el dinero que nos han robado, existe un clamor futbolero para defender a las estrellas que se sienten "perseguidas". Buena parte de la culpa de esta situación es de los clubes, que hacen una defensa pública de los presuntos defraudadores solo para contentarles, retenerles e incluso pagarles la multa de Hacienda con tal de no generar un Dos de Mayo entre la afición. Los programas de periodismo de bufanda también contribuyen lo suyo al esperpento.

