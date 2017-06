Declaraciones, inspecciones y todo lo demás

Hace ya un tiempo considerable Hacienda cambió las reglas del juego y decidió que ya nadie podía facturar a través de sociedades –aunque se tuviera un par de empleado o tres-, si el trabajo principal lo desarrollaba uno mismo, y que eso de tener las oficinas en casa –por más que se trabajara allí- no era más que una tapadera. A partir de entonces comenzaron las inspecciones y con ellas los infartos, las depresiones y los ataques de ansiedad de muchos, pero sobre todo, de rostros conocidos de todo tipo. Así actores, cantantes, periodistas, escritores€ todos salieron –salimos- a la palestra, en calidad de sospechosos, por haber estado declarando durante años de una manera que se acababa de descubrir que no era correcta. A todos nos tocó pagar y pagar; pero no solo eso: también temer que nos tacharan de malvados defraudadores. Es ciertísimo que, Hacienda también se dedicó a revisar otras profesiones liberales, donde los autónomos también habían amparado sus incertidumbres laborales en sociedades€, pero con menos escarnio. Lo nuestro era revisión y si había alguna irregularidad (que la había casi siempre, porque, como he dicho, las reglas del juego habían cambiado), un apuntarnos con el dedo, como si fuéramos delincuentes.

