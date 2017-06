Quince mil millones

No sé si Cristiano Ronaldo defraudó o no a Hacienda. Tampoco tengo datos fiables sobre la culpabilidad de Leo Messi, aunque en este caso prefiero atenerme a las sentencias judiciales cuando las hay. Tal vez nunca sepamos de quién fue realmente la culpa de saltarse las obligaciones tributarias. Lo mismo que soy incapaz de imaginar qué altura tendrían 14,8 millones de euros, la cantidad que Hacienda le reclama al futbolista del Real Madrid, dispuestos en una columna de billetes de 500 euros. De hecho, apenas recuerdo como es un billete de 500. Nunca tuve uno en las manos hasta que hace poco más de un año y medio, cuando un banco al que decidí poner los cuernos por otro me invitó cortésmente a liquidar la cuenta sacando todo el dinero en efectivo. Me sorprendió tanto ver unidos esa cifra tan gruesa y ese color tan especial que no pude evitar la paletada de hacerle una foto con el móvil. "Por si no vuelvo a ver otro", me dije.

Esta semana han vuelto a activar el ventilador del fraude fiscal y la Agencia Tributaria ha hecho pública la relación de morosos que arrastran deudas por importe superior a un millón de euros. La lista de famosos y famosetes ya la conocerán, se ha publicado en todos los medios de comunicación. Yo, el que hizo una foto a aquellos billetes de 500 que me escupió un cajero del centro de Salamanca, llevo desde el viernes intentando comprender las dimensiones y repercusiones de los datos que figuran en esa lista. Son 338 personas físicas (pero con un físico bastante escurridizo, a tenor de la aparente impunidad de la que vienen disfrutando) y 4.211 personas jurídicas, que en total suman unos 15.400 millones de euros supuestamente distraídos a Hacienda. Paladeo un instante esta cantidad: 15.400 millones. Con todas las letras, quince mil cuatrocientos millones. Yo creo que hay cifras que, a partir de un número determinado de ceros a la derecha, terminan por escapar a la comprensión del ciudadano medio. Y esto es grave, porque a menudo nos referimos a cuantías económicas que, de aplicarse con rigor la justicia, deberían encontrarse en un lugar distinto de los titulares de prensa, como por ejemplo en nuestros bolsillos.

Les propongo un juego. ¿Cuánto son exactamente 15 millones de euros? Por ejemplo, sería lo que se calcula que haría falta para hacer frente en España al pago de las pensiones. O la cifra de negocio que sumó el año pasado toda la industria de la moda en España. O el montante de lo que mueve el negocio de las falsificaciones de arte en todo el mundo. Quince millones de euros equivalen también a lo que se calcula que ha invertido e invertirá el Gobierno de Rajoy en Cataluña en estas dos legislaturas. Y aproximadamente sería el dinero en pesetas, marcos, liras y resto de moneda fuera de circulación que aún siguen atesorando los europeos en sus casas 15 años después de la entrada en funcionamiento del euro. Esta es la misma cantidad, qué curioso, que ingresó precisamente la Agencia Tributaria de España el pasado año en su lucha contra el fraude. Y también equivale un 50% más del actual presupuesto de la Junta de Castilla y León, 23 veces el presupuesto del Real Madrid y cien veces el del Ayuntamiento de Salamanca.

