Lo malo es la sequía

Tras las interminables, quejas y aspavientos de todo tipo sobre la ola de calor que acabamos de pasar, motivo de conversación ineludible, más agotadora que el calor mismo, parece que se suavizarán las temperaturas en los próximos días.

Bienvenido sea el alivio. Sobre todo para no tener que escuchar tantas majaderías y tópicos cuando a la gente le ponen el micrófono delante para que farfolle con tropezada palabrería en los telediarios, aventurando tópicos y lugares comunes, sobre si ahora hace más calor que nunca, o menos que hace cinco años. Chorradas tocadas de oído.

Lo que no tiene alivio, y esto es mucho más grave, es la sequía que soportamos, que de momento, y no es poco, sólo ha repercutido en los bolsillos de los agricultores y ganaderos que han cerrado una campaña ruinosa en pastos y cosechas, pero como no lleguen este otoño abundantes lluvias que lo remedien, pronto la padeceremos todos, porque la Agencia Estatal de Meteorología alarma ya sobre el nivel de agua embalsada en la cuenca del Duero, que es la nuestra, y dice que está al 43% de su capacidad, y de continuar el ciclo de sequía, obligará en un futuro próximo a imponer las temidas restricciones de agua, primero en los riegos agrícolas de los maizales de Machacón y Villoria, luego en los jardines y después y eso es lo más grave para la mayoría de la población, en los consumos de gasto doméstico en las ciudades más pobladas de la cuenca.

Aquí en Salamanca creo que hace más de 50 años de las últimos cortes de agua, pero aún conservo borrosas imágenes de llenar con avaricia las todas las bañeras y barreños de la casa durante las dos horas diarias de suministro, y soltarla al día siguiente por el sumidero para renovarla con el agua del día. Un derroche casi mayor que cuando no hay restricciones.

La sequía hasta ahora no es motivo de que conversación en bares y peluquerías, salvo entre profesionales, pues no deja marcas aparentes en la vida de la gente, sino todo lo contrario, porque cuando no llueve, decimos que hace bueno con una ligereza propia de la imbecilidad informativa en la que vivimos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más