Sánchez es un chisgarabís que rema al son que le marca el rebaño de Podemos. No es nuevo, como su liderazgo tampoco lo es. Su incompetencia quedó demostró cuando bloqueó el Gobierno de España durante casi un año y se ha vuelto a poner de manifiesto en sus primeros días como líder absoluto del PSOE. Lo sorprendente es que la militancia socialista haya optado por un personaje tan poco consistente y con un ego tan grande como el suyo.

Cierto es que ha sabido venderse como una víctima y que el discurso del odio al PP es compartido con una gran mayoría de afiliados, a los que ha conseguido engatusar haciéndoles creer que había una alternativa distinta al Gobierno del PP que no pasara por un pacto con los nacionalistas que quieren romper España y con otras formaciones tan radicales como Bildu. Sí había alternativa: terceras elecciones que le hubieran conducido al tercer descalabro en un año y a relegar al PSOE a la tercera o cuarta posición.

Es verdad es que sus falacias tienen una magnífica venta entre los que pagan cuotas en el Partido Socialista. Nadie, y cuando digo nadie incluyo al propio Sánchez, sabe qué eso del Estado Plurinacional, pero no sé si su ignorancia o su supina maldad, le han llevado a pensar que con eso es suficiente para controlar la avaricia e irracionalidad del independentismo reinante en Cataluña y de paso subir un peldaño en su ansiada llegada a Moncloa.

El secretario provincial de los socialistas de Salamanca, Fernando Pablos, nunca dado a dejar en evidencia al partido en el que milita desde que era adolescente, asegura en una entrevista que publica hoy LA GACETA que cuando entienda qué es el susodicho término, ayudará a explicarlo.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más