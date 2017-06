Un acceso más justo

La polémica Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad se ha saldado con casi un 8 por ciento de suspensos frente al 5 por ciento de la última convocatoria de junio de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Al final los cambios fueron mínimos, quizás lo más reseñable ha sido la nueva estructura del examen de Historia, que ha obligado a los alumnos a prepararse todo el temario. Además, al desaparecer la prueba de Filosofía, los estudiantes no han tenido más opción que prepararse Historia sí o sí. Quién sabe hasta que punto este cambio puede haber influido en un descenso del número de aprobados, lo que está claro es que los resultados han sido más negativos que el pasado año y habrá que analizar los motivos.

Seguro que ha influido de algún modo la incertidumbre que han sufrido los estudiantes. Arrancaron el curso sin saber qué prueba iban a tener que pasar para acceder al sistema universitario y cuando en diciembre el Ministerio de Educación comenzó a desvelar el modelo de examen tampoco quedó claro el contenido que fueron fijando, con más calma de la deseada, las comunidades autónomas que, eso sí, han tenido mucha más participación en la nueva EBAU que en la antigua PAU, aunque al final el peso ha recaído en las universidades.

El resultado no ha convencido a nadie. Ya hay numerosas voces en contra de una prueba por cada Comunidad Autónoma que reclaman un examen igual en todo el país. Una evaluación igual para todos que garantice la igualdad del ejercicio y facilite, además, el acceso de los alumnos a las universidades. Hasta el jueves los estudiantes de Castilla y León no han conocido los resultados de la nueva Selectividad, más de una semana después que los de otras comunidades, lo que conlleva a diferentes periodos de preinscripción y de matriculación, y como consecuencia, un baile de alumnos, la mayoría acompañados de sus padres, en las secretarías de los centros de las titulaciones más demandadas. Medicina, sin duda, es una de ellas.

