Ventas para rato

Qué facilidad tienen algunos para venirse arriba y qué peligro tiene eso de leer solo el titular de una noticia. Porque luego te da por opinar y sentar cátedra, y lo único que realmente consigues es retratarte. Y eso ha pasado hoy, les ha pasado a muchos. Ha sido salir la noticia de que la plaza de toros de Las Ventas iba a cerrar, y saltar las huestes odiadoras, ésas mismas que se alegran de la muerte de los toreros, celebrando el acontecimiento como si de una gran victoria suya se tratara.

Y no, no se han enterado bien, el coso no se va a cerrar permanentemente. Lo único que se pretende es actualizarlo, dotarlo de medidas de seguridad, mejores accesos, rampas para discapacitados€ Con el fin de que, aparte de las corridas de toros, que es su función principal, pueda acoger otro tipo de eventos como conciertos, exhibiciones de motos, jornadas gastronómicas€ Otro tema diferente es si debería haberse hecho antes, si es éste el mejor momento, la complejidad de la obra y su coste€ Pero lo esencial es que Las Ventas simplemente va a pasar por chapa y pintura para seguir acogiendo muchas tardes de gloria.

Decir que Las Ventas cierra sus puertas sería como decir que el Mesón de Gonzalo cierra las suyas.

