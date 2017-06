Las tragedias veraniegas

A las puertas del verano, hemos tenido o estamos teniendo episodios, sucesos, acontecimientos que bien pueden considerarse trágicos o incluso auténticas tragedias aunque no sea exactamente ese el significado que la palabra tiene en su origen ya que, no se trata de tramas teatrales sino muy reales y en las que la muerte y el dolor han afectado de verdad y muy dolorosamente a tantas personas.

El primer causante y protagonista de estas catástrofes, ya que así es como podemos denominarlas más propiamente, ha sido el fuego exterminador como los incendios de Londres y Portugal. En ambos las numerosas víctimas plantean la duda o las dudas de si podrían haberse evitado o reducido considerablemente con una gestión preventiva o posterior mucho más eficaz.

Precisamente, en nuestro vecino y hermano país, se habla de si un plan forestal contra incendios pendiente de aplicarse y por lo tanto paralizado, hubiera evitado o aminorado la catástrofe, al igual que la limitación a la desmesurada superficie de eucaliptos, cuando no conocer la titularidad de las parcelas rurales y boscosas sin la cual es muy difícil la planificación de cualquier programa de prevención.

Todo ello se sabe ahora, es decir "a toro pasado", cuando el daño, el dolor y el sufrimiento ya se han producido. Unos ingredientes de la tragedia que desde hace más de 2500 años nos enseña, según nos contaron sus creadores Esquilo, Sófocles y Eurípides, y que debe servir para enfrentar al hombre con su destino y para, también, la afirmación del yo humano.

