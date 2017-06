El día de las criaturas

Y las criaturas empiezan las vacaciones. Tremenda etapa la que se nos viene encima a sus "personas guardadoras", más aún si se tiene la mala suerte de que durante el periodo estival resulta necesario acudir a "personal médico" para que trate a nuestra "descendencia".

Ojo a la que se nos viene encima si durante estas vacaciones decidimos viajar a Andalucía o a Valencia porque a la menor, sólo con descuidarnos y tener la tremenda desfachatez de identificarnos como "mamá" o "papá" podemos ser tachados de sexistas y de sujetos discriminatorios.

"¿Qué relación tiene con el niño? Soy su persona guardadora". Y ahí se acabó el problema, porque rápidamente el funcionario andaluz de turno nos identifica como la persona que se encarga de alimentar al menor y procurar su bienestar. "Hijo, no me llames mamá en Andalucía, dirígete a mí mejor como "guardadora una", que así somos más modernos".

Nada de decir que se trata de una estupidez y de una forma absurda de tirar el dinero. Lo que se lleva es defender las palabras integradoras y no esas terribles exclusivas padre/madre o tutor legal que venían antes en los formularios escolares andaluces. Todos somos "personas guardadoras" y de este modo se busca, parece ser, no ofender al colectivo gay, como si a sus integrantes no les gustara que sus hijos les llamaran papá o mamá.

En lugar de centrarse en mejorar los resultados educativos, en la comunidad andaluza la preocupación está en los datos familiares de la solicitud de plazas para colegios y en decidir si se celebra en los colegios el "día del padre" y el "día de la madre", se suprime, o se cambia por el "día de la familia", donde se conmemora la "diversidad familiar". De verdad...

