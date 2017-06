El Ayuntamiento reconoce que no puede con los gamberros y cierra la Cueva de Salamanca, lo cual resulta desolador y preocupante: ¿cuál será el próximo monumento que se clausure para impedir que los vándalos de nuestros días lo dañen? Qué pena que el diablo, catedrático de magia en este lugar no haya condenado a los agresores a caminar sin sombra como castigo. El Marqués de Villena supo del rigor del maestro. Él sucumbió a las enseñanzas pero otros lo hicieron a la leyenda: Cervantes, Botelho de Moraes, Luis García Jambrina o Areilza; todos están en el libro de Luciano González Egido. Y Diego de Torres Villarroel decidió quedarse a vivir en ella. Tengo a la Cueva como uno de esos rincones de Salamanca que te abducen y hacen volar tu imaginación: en cierta ocasión sentí que salía un calor intenso por las juntas de las piedras que forman la vieja cripta de San Cebrián e imaginé que al otro lado estaba el mismo infierno. Qué lástima que en su momento ese calor no diera un buen susto a los que destrozan con spray lo que es de todos.

Supongo que a los vándalos la cabeza no les funciona como a los demás. Una de las personas que mejor la conocen es Ginés Llorca, que forma parte de los médicos que esta tarde reciben un homenaje por su jubilación. De los que me suenen: Aldanondo y Peñalosa, ginecólogos; Blanco Lara, oftalmólogo y le recuerdo de un pregón "zamorano" de Semana Santa; Eugenio Briz, anestesista y emocionante relator de las penalidades infantiles en Camerún, a donde acudió en misión médica; Jesús Corrales, traumatólogo; Luis de Celis, tesorero del Colegio de Médicos en sus escasos ratos libres; Tomás Hernández, médico de familia; Froilán Hidalgo, cirujano infantil; Ingelmo Morín, cirujano vascular; Laso Laso, médico de familia; Félix Lorente, alergólogo; Sastre Raposo, médico de pueblo€

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más