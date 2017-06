Me pregunto muy a menudo cómo será el mundo cuando ya no sepamos nada, cuando sólo seamos animales atados a un artilugio electrónico que trace nuestras vidas, deseos, y pensamientos. Llegará un momento, y no muy tarde, que la ignorancia sea un estado natural como lo puedan ser hoy la curiosidad, el conocimiento o la inteligencia. Conquistar la ignorancia absoluta es la inminente revolución, una vez superadas y enterradas la escritura, la imprenta, la industrialización, el sexo y la tecnología popular. Ya son millones los que creen "normal" escribir y leer con dificultad o ser incapaces de descifrar o interpretar por sí mismos mensajes que no hayan sido previamente concebidos, pensados y empaquetados para su consumo de masas por los canales de adoctrinamiento/adocenamiento ad hoc: internet en general y las redes sociales y la televisión en particular.

