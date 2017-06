Ya me hubiese gustado asistir a la conferencia de Salvador Sánchez Terán para conocer de primera mano la trastienda de algunos hechos relevantes y más complicados de la Transición española, de los que fue protagonista directo. Me confieso admirador de este periodo de la historia reciente española, que, con sus luces, muchas, y sombras, algunas, nos ha dado la época más larga de democracia política y de prosperidad económica que se recuerda. Decía que Sánchez Terán fue protagonista, en su condición de gobernador civil de Barcelona entre 1976 y 1977, de las intensas negociaciones que culminaron con la vuelta de Tarradellas y su famosa frase "ja sóc aquí". Supongo que Sánchez Terán puede contarnos lo que hubo detrás de ese hecho y los contactos que mantuvo con el presidente de la Generalidad en el exilio y que culminaron con su retorno.

La Transición, época que algunos quieren enterrar ahora, fue muy difícil y complicada: ETA ponía un muerto, cuando no varios, encima de la mesa casi a diario; los entierros de las víctimas se realizaban en la clandestinidad; los militares de entonces estaban envalentonados y se saltaban a la torera muchas de las órdenes del Gobierno de Adolfo Suárez; los rumores sobre golpes de estado eran continuos; la extrema derecha hacía de las suyas y la extrema izquierda otro tanto; la situación económica no era mala, sino peor; la conflictividad laboral y las huelgas generaban una gran tensión social; las horas de trabajo perdidas eran muy elevadas, lo mismo que el paro.

