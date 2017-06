El infierno existe

De niño no alcanzaba siquiera a ver el cascarón del ábside de nuestra Catedral Vieja, con la terrible escena del Juicio Final, y los condenados entrando por las fauces de un enorme reptil. Pero veía casi a diario, en la portería de la casa paterna, una litografía en relieve, espantosa —abundaba entonces en los hogares patrios—, que representaba no se si las almas del Purgatorio, o las condenadas al fuego eterno, calcinándose entre llamas rojizas. En la pedagogía del nacional-catolicismo, un mal pensamiento antes de doblar, bastaba para incorporarte a ese dantesco cuadro para toda la eternidad. Esa era la amenaza que proferían desde el púlpito los oradores sagrados en los Ejercicios Espirituales y que con tanto gracejo imitaba mi amigo mirobrigense Tato "Galerías", cuando ya no creíamos en el infierno y confiábamos que la Iglesia se desdijera —como hizo después—, de las penas sin retorno.

En la mentalidad de mi generación —niños cuando la bomba atómica sobre Hirosima—, recordábamos aquella litografía infernal viendo "El coloso en llamas", "Apocalipse Now", y escenas semejantes en los telediarios. Por entonces el cabrón de Sartre intentó convencernos de que "el infierno son los otros", y eso que no alcanzó esta época de la red estercolero, con sus abyectos tuiteros, delincuentes impunes con pseudónimo, festejando incluso cornadas mortales.

