El PSOE ha muerto, viva Sánchez

Pedro Sánchez ya ha hecho historia. Tiene el grandísimo mérito de haber enterrado al centenario Partido Socialista Obrero Español. Del viejo PSOE solo quedan ya las siglas, que desde el domingo ha cogido de prestado el nuevo partido personalista, caudillista, a imagen y semejanza de su líder Pedro Sánchez. El secretario general tiene mucho más poder que tenía hace tres años cuando asumió por primera vez el liderazgo de los socialistas y antes de que lo defenestraran tras perder dos elecciones consecutivas.

Sánchez se ha cargado a todo el que le estorbaba y de un plumazo ha borrado del mapa a los "barones" territoriales que ejercían contrapoder. Bajo pretexto de ser el secretario de las bases —una falacia típica de dictadores "bananeros"— ha liquidado lo que había sido el PSOE en el último siglo. Dice que consultará a las bases, otra trampa más de su discurso, porque solo lo hará cuando sepa que el resultado va a ser el que quiere. De la vacuidad de su mensaje, solo me quedo con una definición a-constitucional de España como un Estado plurinacional, un concepto que como señaló ayer uno de los hombre fuertes del nuevo partido, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, "es un concepto que hay que desarrollar", es decir que no tienen ni pajolera idea de qué es lo que quieren para contentar a los independentistas catalanes, necesarios e imprescindibles para desarrollar su verdadero plan, que no es otro que desbancar a toda costa a María Rajoy del Gobierno. El objetivo es compartido por Pablo Iglesias, lo que ocurre es que, como dicen el refrán castellano que es sabio, no caben dos gallos en el mismo corral.

