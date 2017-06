Más que noticias

Se apagaron los focos, láseres, proyectores y bombillas del Festival de la Luz y las Vanguardias, que ha reventado las calles de Salamanca. Llega el Fácyl, otro festival, al tiempo que se advierte de una burbuja de festivales como de calor. No voy a hablar del tiempo, simplemente le recuerdo que el verano aún no ha entrado y todavía se preparan las hogueras de San Juan para ser prendidas la noche más corta del año. Las de ahora son noches largas y pesadas, y su sueño, corto. El Festival deja atrás negocio para las terrazas y los hoteles coincidiendo con las fiestas del Corpus. Los hombres de musgo llegaron bien, menos mal. Ledesma vive conmocionada por lo de Iván Fandiño. Colchas colgadas y altares se vieron en La Alberca, Candelario y Cabrerizos. Neones y atracciones protagonizaron las noches de Villares de la Reina. Música y teatro, las tardes de Cabrerizos. El guión del Corpus no está escrito del todo, pero casi. No hace falta ser un Torres Villarroel, cuyo aniversario de muerte se conmemora hoy sin nada especial, aunque espero que alguien lo recuerde en su instituto. Su busto en la Cueva de Salamanca es testigo del poco respeto que también se le tiene a este rincón de Salamanca. No es un personaje querido, hasta el punto de que la capilla del convento capuchino donde se encontraban sus restos fue vendida probablemente, y la iglesia en la que estaba se echó abajo para ampliar el Paseo de Torres Villarroel. Se recuerda que los historiadores Girón y Barco se lamentaban de que los restos del insigne Torres eran pisados por los que recorrían este paseo, como recuerda en su reciente libro Enrique García Catalán. Este periódico alertó en 1935 de que los restos de Torres podrían haber aparecido cuando al ensanchar el paseo salieron a la luz unos huesos en la trastienda del comercio de vinos "Lolo", propiedad de Gumersindo Gómez, cuando iniciaba las obras para instalar una pescadería. La descripción que hace de sí mismo Torres Villarroel y los restos aparecidos mantienen cierta relación, y se apela a Antonio García Boiza como uno de los que más habían insistido en su búsqueda. El enclave en el que se hallaba la capilla vendida y la iglesia arrasada era el que forman Torres Villarroel y Gran Capitán, una esquina estupenda para instalar allí una placa que lo recuerde. Por si acaso, dentro de tres años se cumplen 250 de la muerte de Diego de Torres Villarroel, que fue muchas cosas en su vida, una de ellas era la de adivino: predijo a su modo ciertos acontecimientos. Si viviese hoy tendríamos que acudir a verle varias veces al día. Supongo que muchos socialistas estarían interesados por saber qué hay de lo suyo, pero también populares.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más