#QueLoPagueFranco. Este ha sido el hashtag o etiqueta que ha utilizado el colectivo del Orgullo Gay Charro para promocionar la venta de una chapa con la que recaudar fondos para financiar su fiesta del arco iris. No había terminado don Paco de descabalgarse del medallón de la plaza, cuando hubo de verse en los mercadillos de la Red, estampado en una suerte de relicario de lata, que los miembros y miembras del gaudeamus lésbico, gay, transexual y bisexual, han lucido en la solapa para mostrar con orgullo su condición. ¡Ay, lo que tienen que aguantar los muertos con la llegada de la democracia! Yo pensaba que la dignidad humana, que la igualdad –de género, de sexo, de raza, religiosa€ ¡tan deseada!- se alcanza cuando los integrantes de una sociedad cohabitan en ella con absoluta normalidad, sin extravagancias ni bufonadas, y sin tener que hacer tanto ruido.

Ridiculizarse para ser o estar, a mi modo de ver, no es el camino. Una vez más escucho con atención las críticas de mis entrañables amigos homosexuales ante tal afrenta. Personas que un año más se sienten humilladas por ser señaladas tan indignamente por sus propios correligionarios (siempre lo peor está dentro de casa); por verse abanderadas por ese Franco ´drag queen´ que no compensa la lucha callada de tantos años.

¡Salir del armario para esto! –dice uno de ellos con las lágrimas parpadeándole los ojos y la indignación. Está harto de que toda su vida siga viéndose en una lujuria de colorines; harto de que su forma de sentir se fíe a amaneradas cursilerías; y lo que es peor, harto de saber que los que piensan o aman como él, se empeñen en presentarle en sociedad como un vulgar bujarrón, pintarrajeado a lo Marujita Díaz, y repujado en la orla infame de un dictador.

