E l poema decía que: "Por mayo era, por mayo, cuando hace la calor€ cuando los enamorados van a servir al amor". Parece que ha cambiado la realidad y en pleno junio se nos derrite hasta el alma. No es ni medio normal decimos ante esta ola de calor más que sofocante, asfixiante. Lo malo es que hoy muchas cosas no son medio normales, aunque las normalicemos y las convirtamos en algo habitual.

No es ni medio normal, aunque se repita casi cada día, estar rescatando cadáveres de las costas del Mediterráneo. No es ni medio normal ese silencio casi sepulcral, y nunca mejor dicho, respecto a esta situación, igual que ante otras situaciones de muerte y violencia que se viven en el mundo. Mundo que se supone civilizado y moderno. Son muchos los puntos calientes en el planeta y no precisamente por el cambio climático, que también. Estas situaciones deberían provocarnos sofocos y sin embargo no nos ponemos ni colorados.

Esta claro que cada día nos ruborizamos menos, el estado de confusión nos lleva a estar más desorientados que el cautivo del poema, que no sabe "ni cuando es de día ni cuando las noches son". No es ni medio normal la impunidad con la que algunos, cada vez más, campan a sus anchas haciendo de su capa un sayo mientras todos comulgamos con ruedas de molino. No me extraña que haya que invertir más en prisiones que en escuelas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más