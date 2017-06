Arde la calle al sol de poniente, canta estos días en mi memoria la voz de Santiago Auserón. Y no solo al sol de poniente, ojalá: arde la calle cada vez que salimos a pisar una acera. A partir de ahí lo que sigue es un proceso de asimilación hasta comprender que eso es real, que habrá que lidiar con ese calor mientras nuestra mente en modo GPS traza una ruta por la sombra hasta nuestro destino. Durante el resto del tiempo estamos en manos de la tecnología, de que los edificios, los coches y los autobuses tengan aire acondicionado. No me consuela que me digan que en el siglo XVIII no había refrigeración y allí aguantaban todos sin problema, abanicándose con mucho estilo y dándose chapuzones en el río. Hoy todos sospechamos que esta ola de calor no es natural, y que el cambio climático desencadenado por la acción humana está haciendo subir año a año la temperatura media del planeta. Y esto no es ninguna sospecha, sino un hecho verificado por la comunidad científica y de dominio público.

Arde también el corazón de Portugal. Las altas temperaturas y la sequía que azota a la península ibérica hicieron posible el escenario. Al parecer, varias tormentas eléctricas y sus rayos prendieron los bosques desencadenado un centenar de fuegos por todo el país. El más grave, en las cercanías de Pedrógão Grande, entre Coimbra y Castelo Branco, ha causado más de 60 muertos, muchos de ellos familias que viajaban por una carretera cercana y que quedaron atrapadas entre las llamas y el humo. El clima no les mató, pero propició la desgraciada catástrofe, considerada la peor tragedia en décadas en el país vecino. Y ojo, que aunque sea innegable que el verano climatológico ha llegado, el calendario nos dice que oficialmente aún estamos en primavera. Puede que aún nos falte pasar lo peor.

En plena era de las polémicas, donde la opinión pública confunde a menudo las aseveraciones demostradas de los científicos con las patochadas efectistas de los "magufos" iluminados, todavía se cuestiona el alcance de los efectos del cambio climático. Yo no soy un hombre de ciencia y mi opinión no cuenta, pero siempre he profesado un profundo respeto por los que saben más que yo en cualquier campo. Y no se me ocurre un tema ahora mismo más trascendental que el futuro del planeta cuyos recursos naturales llevamos explotando desde hace milenios en una cuidada y destructiva progresión geométrica. El protocolo de Kyoto y la cumbre de París marcaron el camino para intentar invertir la tendencia: ambas cumbres internacionales supusieron el logro histórico de supeditar los intereses materiales de la política a los criterios de la ciencia. Pero a pesar de las evidencias, tipos como el presidente de EEUU Donald Trump dan el peor de los ejemplos al anteponer los intereses comerciales de su país al futuro del planeta. Y día a día, en nuestro entorno más cercano, nosotros damos el mismo mal ejemplo al despreciar esos pequeños gestos de respeto al medio ambiente como no reciclar nuestros residuos, encender una luz innecesaria o elegir el coche en lugar del transporte público o el paseo. "Déjate de rollos ecologistas, que esto no va a destruir el planeta". nos dicen.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más