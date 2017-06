De regreso al cole

Se echó de menos un dress code en la inauguración del Festival de la Luz y las Vanguardias, que tuvo lugar en el Casino este viernes. Hubo discursos, una buena puesta en escena, copas y picoteo, y cierta desorientación en la etiqueta en aquellos que no son artistas, cuya libertad está siempre garantizada y les exime del siempre rígido protocolo, lo que explica que algunos lucieran corbata, otros acudiésemos en vaqueros y mangas de camisa, unos apostaran por el traje sin corbata y quienes lo hicieron por la cómoda americana y pantalones chinos. Había en esto cierto caos, quizás porque la crisis nos arrebató los saraos y ahora que volvemos a ellos estamos desorientados, porque todo lo demás funcionó como un reloj, o tendría que haber sido así ya que a última hora, cuando Ignacio Sánchez Galán se disponía a salir para encender el Festival acudieron a su encuentro Virgina Carrera y Gabriel Risco, de Ganemos, para hablarle de la mina de uranio de Retortillo, trío al que se sumó Alejandro González, portavoz de Ciudadanos, poniendo todos ellos de los nervios a la gente de comunicación y protocolo, que no veía el modo de ajustarse al horario. Se diría que el único que mantenía la calma era Jesús Ortiz, quizás porque el haber casado a tu hija con el futuro rey de España te deja muy marcado el nivel de agobio y todo pasa a ser relativo. Me llamó la atención lo joven que parece el padre de nuestra reina, Letizia, o quizá es que tengo en el imaginario que los padres de las reinas deben ser señores muy mayores. También moderar debates electorales debe imprimir cierta calma crónica a la vista de lo tranquilo que paseaba Manuel Campo Vidal. Fue una cita que reunió a un variopinto paisanaje en el que se mezclaban empresarios, con nombres de la cultura y la política. Me dio bastante envidia Cuca Gonzalo, de "El Tormes", que decía tener previsto un viaje a Ibiza, uno de esos lugares a los que podríamos haber huido con este calor.

