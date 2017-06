En el PSOE ya no queda partido

El PSOE camina con paso firme hacia su autodestrucción, pastoreado por el narcisista Pedro Sánchez, el líder que más se quiere a sí mismo, con permiso del de la coleta. El Ungido por las Bases rematará el golpe de estado interno a lo largo de este fin de semana, después de haber arrasado con cualquier atisbo de oposición interna. Las viejas glorias del partido se refugiado en sus cuarteles de invierno, a la espera de tiempos mejores, aunque hayan tenido la deferencia de aparecer por el congreso para mendigar una miguita de protagonismo. La experiencia y la trayectoria de los Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfonso Guerra ya no cuentan para nada. Desde ahora, todo el poder para el jefe supremo y para la militancia, sin barones ni contrapesos, sin otra estructura de mando que no sea el secretario general arriba y la muchedumbre adoctrinada abajo,

En consecuencia, no tiene mayor relevancia quién ocupe cargos orgánicos en la cúpula del partido, porque a partir de ahora la santa voluntad de San Pedro será ley, y en caso de duda se consultará a los militantes, de tal forma que la radicalidad está asegurada.Que nadie pida cordura, sensatez y sentido de Estado al nuevo PSOE, porque cualquier atisbo de ideología ha sido sustituido por el "No es no" y "Pedro, presidente". El odio al PP de Mariano Rajoy y el deseo irrefrenable de llevar a Sánchez a la Moncloa constituyen los cimientos intelectuales de la formación surgida del pabellón de Ifema.

Para amarrar ese "No es no" y ese "Pedro, presidente", lo primero que ha hecho el congreso socialista ha sido blindar los pactos, que solo podrán ser aprobados mediante una consulta a los militantes. Eso le asegura a Sánchez que nunca se tendrán en cuenta otros intereses que los suyos y que nunca se repetirá una abstención que pueda beneficiar al PP, porque para las bases el veto a la derecha, o al centroderecha, siempre será prioritario frente al interés de España. Va en su ADN. Lo mismo que en el Partido Popular: si se hubiera consultado a los militantes, Patxi López nunca hubiera sido lehendakari con el apoyo del PP.

