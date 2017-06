Para no ser rescate, qué caro nos sale

Ya lo dijo Mariano Rajoy en 2012: el rescate de las cajas de ahorro quebradas por los políticos no costaría ni un euro al bolsillo de los españoles. "Este crédito a la banca lo va a pagar la propia banca", decía todo orgulloso por haber conseguido librar a España de ser rescatada por Europa, aunque en realidad sí que nos rescató del hoyo financiero con aquellos 100.000 millones de euros para sostener a las cajas, de los que el Gobierno "solo" utilizó 60.000 millones.

Ahora el Banco de España, controlado también por el Gobierno, reconoce que aquel dineral no lo vamos a recuperar los españoles ni hoy ni dentro de diez años. Esos 1,2 miles de millones de billetes de 50 euros, que juntos llenarían trescientas furgonetas de las grandes, han desaparecido como por encanto, tragadas por el coladero de la historia, sin que nadie vaya a la cárcel ni siquiera pague el precio de la repulsa social por semejante atraco. Tras el gran desastre de la crisis, que tanto sufrimiento ha causado a tantos millones de familias, hay cuatro banqueros entre rejas y casi todos por haberse pasado de listos subiéndose los sueldos y repartiéndose primas en plena debacle financiera.

En total, sumando avales y otras ayuditas, el Estado ha enterrado en el agujero bancario 76.000 millones de euros y la previsión es que la banca solo va a devolver 16.000 millones. Aquello de que a los españoles el rescate nos saldría gratis se ha transformado en un puyazo de más de tres mil euros por familia. Para Rajoy puede que no sea mucho, pero es mucho más que nada. Es dinero suficiente para pagar el subsidio del desempleo a todos los parados durante dos años, o para construir doscientos cincuenta hospitales como el que se está levantando en Salamanca.

