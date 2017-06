Estamos pasando un mes de junio penoso, de calores y debates parlamentarios. Los medios de comunicación no cesan de darnos consejos, para unos, y, para otros sólo nos queda la resignación cristiana. Una vez oída gran parte de la moción de censura me siento en la obligación de pedirle permiso a Pablo Iglesias porque dejó bien claro que sólo los profesores universitarios tienen derecho a hacer citas de autoridad, los demás, si lo hacemos, nos metemos en terreno ajeno. Con la venia del profesor citare a Una,muno cuando dijo aquello trascendental de "Cuando el sol del estío, los campos tuesta. / Que dulce bajo un árbol dormir la siesta." Y si es de cinco horas, como Sancho Paza acostumbraba, mejor. Ojo, no toda sombra es buena, la del nogal es peligrosa.

El parque de los Jesuitas antes de ser jardín fue huerta. Proporcionaba sustento, esparcimiento y meditación. Un día los muchachos del barrio próximo a la huerta, tomaron al asalto los frutales, al ser sorprendidos por los hortelanos con perros, cundió el pánico, uno de ellos saltó la tapia y rodó por el terraplén hasta caer en la vía. Un tren le cercenó la pierna derecha.

