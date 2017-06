Franco no existió

Regreso de un país lejano y me encuentro con el hecho de que, por fín, y en pro de la Memoria Histórica, están procediendo a la retirada del medallón de Franco situado en nuestra hermosa Plaza Mayor. Puede que algunos salmantinos tenían una vaga idea de su existencia. Seguro que si les pregunta a jóvenes tendrán algún conocimiento confuso sobre cuáles fueron las circunstancias históricas que originaron la desgraciada guerra civil. Como tampoco sabemos si todos los personajes que representan los sucesivos medallones son merecedores de tal honor. Mucho me temo que por deméritos personales o fruto de la época en que vivieron tal vez deberían correr la misma suerte que ha tenido el busto de Franco. Pero claro eso nos remontaría a épocas demasiado pretéritas y la memoria no alcanza tanto.

En esta cuestión personalmente me resulta atractiva la reflexión de una amiga. Viene a decir algo así como que a ella no le importaría que eliminaran todas las referencias al personaje en cuestión siempre que, al mismo tiempo, le devolvieran los 30 o 40 años que tuvo que vivir bajo su régimen. Como eso es imposible "pasa" (como dirían los jóvenes de ahora) del asunto.

