Pudo haber escapado, huir, como hicieron otros. Era lo normal, lo habitual, lo sensato, y todo lo tenía a su favor. Un practicante de monopatín, al ver aquello, habría salido de estampida y nadie habría conseguido detenerle. Estaría ahora aquí, contando a unos y otros lo que pasó en aquel puente de Londres y respirando de alivio ante lo que se libró. Nadie se lo habría reprochado. Pero Ignacio no pasó de largo: cuando vio a aquella persona a la que el terrorista iba a acuchillar, no lo pensó dos veces, y se lanzó con su instrumento deportivo contra el asesino para intentar salvarla. Se metió en el pozo oscuro del terror con la única luz de su compasión: pasaba por allí, pero no la miró de lejos, y no dudó en arriesgar su vida para salvar otra. Y lo mataron. Murió por un ser humano a quien no conocía de nada.

Con Burke debió pensar que "para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada". Y se metió en el fregado, no se escaqueó. Admira en una sociedad que huye de los problemas, que abomina de cuanto pueda suponer anteponer al otro, lastrada por el egoísmo, materialista hasta las cachas, escéptica ante los valores, que cuestiona eso que llamaban principios.

