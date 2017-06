Ridículo a las órdenes de Fuentes

La capacidad de los concejales de Ciudadanos para hacer el ridículo en el Ayuntamiento de la capital no conoce freno ni límite. Tras el esperpento del pleno extraordinario del pasado viernes, en el que toda la oposición se confabuló para picotear en el fango a la búsqueda de algún atisbo de corrupción en el ´caso Mis Pollitos´, y no hubo nada, los ediles de la formación naranja presentaron ayer una propuesta de comisión de investigación que pretende ahondar en la misma absurda pantomima.

Los propios promotores de la comisión saben de antemano que no conducirá a ninguna conclusión diferente a las ya conocidas: que la referencia a una conversación entre los presuntos corruptos hermanos González (en la que uno le dice al otro que su mujer le ha dicho que la dueña de Mis Pollitos le ha comentado que el alcalde de Salamanca le dijo que cuenta con su apoyo para obtener cuatro guarderías) no da más que para un chascarrillo; que Mis Pollitos no se ha presentado a ningún concurso para gestionar ninguna guardería del Ayuntamiento; y para remate, que solo hay tres guarderías municipales cuya adjudicación se decide en una comisión en la que no participa el alcalde y en la que sí están Ciudadanos, el PSOE y Ganemos.

En C´s son tan conscientes de que la comisión de investigación está destinada al fracaso que ayer al portavoz naranja, Alejandro González, lo reconoció, en una mezcla de ataque de sinceridad e inoportuno desliz, cuando admitió ante los periodistas que "va a quedar absolutamente en nada? pero hay que presentarla".

¿Cuál es entonces el objetivo? Desgastar la imagen del alcalde al precio que sea.

Porque las comisiones de investigación, como los plenos extraordinarios, tienen un precio. Dedicar los recursos del Ayuntamiento y el tiempo de los responsables municipales a montar absurdos fuegos de artificio en lugar de dedicarlos a mejorar la vida de los salmantinos, tiene su coste. Reunirse para perder el tiempo, a sabiendas de que la investigación no llegará a ninguna parte, supone una estafa a los ciudadanos.

