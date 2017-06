No me hables del calor

No escribas del calor, que ya habla todo el mundo de él, me dijeron mis compañeros de fatigas en la rehabilitación cardiaca. A pesar de la recomendación el asunto resulta tentador: esos termómetros disparados, esa indumentaria propia de la canícula, ese cansancio de noches de insomnio con el termómetro disparado€ y la duda de hasta cuándo. Dicen que será un verano con calor por encima de la media: ¿cuánto? Pero lo cierto es que ya no se habla del calor, se soporta; hablan de él los hombres del tiempo y los reporteros de los telediarios machaconamente, repitiendo lo mismo todo el tiempo. Hablar del calor, en efecto, aburre; está ahí y seguirá hasta que deje de estarlo.

Con calor acudieron en terno oficial los concejales a la misa en honor de San Juan de Sahagún y a la recepción oficial después, Fue un paseíllo al son de la música de la Banda Municipal dirigida por Mario Vercher y fotografiado por decenas de turistas extranjeros. Insisto en lo de extranjeros porque en la Plaza Mayor, el 12 de junio, entre las doce del mediodía y las dos de la tarde era imposible descubrir a un paisano. Pongo de testigo a Gonzalo Sendín, que me relató su experiencia en la galesa Cardiff, donde fue testigo de la nueva Copa de Europa del Real Madrid. Cardiff es uno de los templos del rugby y ahora ha quedado vinculado a la historia merengue.

